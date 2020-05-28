AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Çiftçilere fark desteği ödemeleri başladı"
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Çiftçilere fark desteği ödemeleri başladı"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, çiftçilere fark desteği ödemelerinin başladığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba:
28.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:41

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, çiftçilere fark desteği ödemelerinin başladığını bildirdi.

İba, yaptığı açıklamada, yağlı tohumlar, ayçiçeği ve kanola fark desteklerinin çiftçilere ödenmek üzere işlemlere başlandığını belirtti.

Ödemelerin Edirneli çiftçilere hayırlı olmasını dileyen İba, "18 bin çiftçimize, yaklaşık 105 milyon lira destek ödemesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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