AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

ANKARA (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İba, beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların Edirne'ye büyük önem verdiğini belirtti.

Ziyaretlerde Edirneliler 'in taleplerini ilgililere ilettiklerini ifade eden İba, "Hemşerilerimizin talepleri için aracı olduk, bizleri can kulağıyla dinlediler. Ricalarımıza, proje isteklerimize olumlu yanıtlar verdiler. Bir Ankara ziyaretimizden daha, ne mutlu ki, Edirne'miz adına birbirinden önemli çok sayıda yeni proje ve kazanımla döndük. AK Parti Edirne Teşkilatı olarak hak ettiğimiz Edirne için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."diye konuştu.

İba, ziyaretlerinde birçok konuyu gündeme getirdiklerini, projeler için sözler aldıklarını belirtti.

"3 Nehir 1 Şehir Projesi" ve "Selimiye Meydanı çevre düzenlemesi" başta olmak üzere projelerde önemli yol kat edildiğini ifade eden İba, Edirne ve ilçelerine bir çok proje kazandıracaklarını vurguladı.