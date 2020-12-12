AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Ankara ziyaretlerimizden elimiz boş dönmüyoruz"
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Ankara ziyaretlerimizden elimiz boş dönmüyoruz"

12.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 17:46
AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, talepleri iletmek ve çözümler üretmek adına her ay en az bir kez Ankara'ya gittiklerini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, talepleri iletmek ve çözümler üretmek adına her ay en az bir kez Ankara'ya gittiklerini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne'ye yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, esnaf ve vatandaştan aldıkları talepleri çözüme kavuşturmak adına her ay mutlaka en az bir kez Ankara'ya gittiklerini belirtti.

Bakanlıkları ziyaret ettiklerini aktaran İba, "Edirne esnafı ve vatandaşı için sonuç alıyoruz. Vatandaş ve esnafın sorunlarını sık sık dinliyoruz. Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında telefon ve internet aracılığıyla esnaf ve vatandaşların sorunlarını sık sık dinliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın öncesinde de ilçe, belde, köy ve mahalle ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla yüz yüze bir araya geldiklerini belirten İba, şunları kaydetti:

"Şimdi ise alınan tedbirler kapsamında daha çok internet ve telefon aracılığıyla esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinleyerek notlarımızı alıyoruz. Aldığımız talepleri iletmek ve çözümler üretmek adına her ay en az bir kez Ankara'ya gidiyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız talepleri ve ilimizin ihtiyaçları konusunda bakanlıklarımızla değerlendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirerek olumlu sonuçlar alıyoruz. Şehrimiz, ilçelerimiz, köy ve beldelerimizin eksik ya da ihtiyaç duyulan yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz."

İba, Edirne'deki kurum müdürleri ile de sık sık irtibatta olduklarını aktardı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve teşkilat üyeleriyle Ankara'da bakanlıklarda ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten İba, şöyle devam etti:

"Talep ve önerileri iletiyoruz. Edirnemiz için, esnaf ve vatandaşlarımız için ziyaretlerimize devam edeceğiz. AK Parti belediyelerimizin Edirne'mize örnek olan hizmetlerini arttırmak ve vatandaşlarımızın taleplerini çözüme ulaştırmak için uyum içerisinde çalışıyoruz. Ankara ziyaretlerimizden elimiz boş dönmüyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerinin takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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