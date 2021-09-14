AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu - Haberler
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 34. Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 34. Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İba ve beraberindeki AK Partili heyet Edirne Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Cafer Rokovet ve yönetimini ziyaret etti.

Esnafların çalışmaları hakkında bilgi alan İba, esnafın yerli ve milli ekonominin gelişiminde baş tacı olduğunu belirtti.

İba, AK Parti Edirne teşkilatı olarak esnafa ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çiftçi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle de bir araya gelen İba, esnafın sorunları ve taleplerini dinledi.

Anadolu'nun yaşayan geleneği Ahiliğin bugünkü esnafların da yaşattığı çok kıymetli bir kültür olduğuna değinen İba, şunları kaydetti:

"Bugünkü ziyaretlerimiz, köklerimizin geleneği Ahilik kültürünü günümüzde yaşatan üretici ve esnaflarımıza. Dürüstlük, sözüne güvenilirlik, yardımlaşma, dayanışma gibi en güzel hasletlerin buluştuğu bu kültürü korumak önceliklerimizdendir. Ne mutlu ki Edirne'mizin esnafı da üreticisi de sanayicisi de bu güzel ahlakı yaşatmaya devam ediyor.

Biz de AK Parti Edirne Teşkilatı olarak elimizden gelen her tür desteği kendilerine sunmaya devam edecek, üreticimiz, sanayicimizle omuz omuza çok güçlü bir Edirne ve çok güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Ahilik Haftası kutlu olsun."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Ahilik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulundu - Haberler
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