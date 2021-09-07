AK Parti Edirne İl Başkanı İba, açıklanan çeltik fiyatlarının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, açıklanan çeltik fiyatlarının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, açıklanan çeltik fiyatlarının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çeltik fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan çeltik fiyatlarının üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kabulündeki görüşmede çeltik üreticilerinin sorun ve taleplerini ilettiğini hatırlattı.

Çeltik üreticilerinin merakla beklediği alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandığını aktaran İba, "Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasadı için alım fiyatlarının ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için ise 4 bin liraya yükseldiğini belirtti." ifadelerini kullandı.

Açıklanan fiyatların üreticiyi sevindirdiğini belirten İba, şunları kaydetti:

"Çeltik üreticilerimizin böyle bir talepleri vardı. Bizim en önemli sorumluluklarımızdan biri de bölgemizin her tür ihtiyaç ve arzularını devletimize iletmek ve bölgemizin, üreticimizin hayrına olacak çözümler üretmektir. Bu nedenle çiftçilerin sorunlarına çözüm bulmak ve emeklerinin karşılığını en adil şekilde alabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Üreticimizin yüzünü güldüren yeni fiyatlar bölgemiz ve ülkemizdeki çiftçilerimize hayırlı olsun.

Üreticisinin de vatandaşının da sesini her zaman duyan, her zaman duyarlı davranan ve bizi yine kırmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da bilhassa teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, açıklanan çeltik fiyatlarının üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti - Haberler
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