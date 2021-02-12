AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

12.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:24
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve yönetim kurulu üyeleri Tekirdağ'da ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ı ziyaret eden İba, daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ile bir araya geldi.

Özcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İba, komşu il başkanlarıyla sürekli iletişim halinde, fikir birliği yapacaklarını aktardı.

2024 yılında vatandaşların AK Parti belediyecilik hizmetlerini alması için şimdiden çalışmalara başladıklarını belirten İba, AK belediyecilikle tanışan şehirlerde hizmetin daha iyi noktalara geldiğini ve tüm hizmetlerin en üst seviyeye taşındığını vurguladı.

Özcan, Yüksel ve Şahin de AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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