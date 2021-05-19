AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahalle başkanlarına mazbatalarını teslim etti
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahalle başkanlarına mazbatalarını teslim etti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahalle başkanlarına mazbatalarını teslim etti
Anadolu Ajansı / Gürkan Arda - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez, Keşan ve İpsala İlçelerinde yeni atanan mahalle başkanlarına düzenlenen törenle mazbatalarını teslim etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Enez, Keşan ve İpsala İlçelerinde yeni atanan mahalle başkanlarına düzenlenen törenle mazbatalarını teslim etti.

İba ve beraberindeki heyet ilk olarak Keşan ilçesini ziyaret etti.

Partililerle yapılacak hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan İba, ardından mahalle başkanları için düzenlenen mazbata törenine katıldı.

Başkan İba, düzenlenen tören ile mazbatalarını mahalle başkanlarına teslim etti.

Edirne'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan İba, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Başkan İba, ardından AK Parti Enez ve İpsala İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Her iki ilçede de düzenlenen törenle mahalle başkanına mazbatalarını teslim eden İba, hep birlikte daha iyi hizmetlere imza atmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahalle başkanlarına mazbatalarını teslim etti
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, mahalle başkanlarına mazbatalarını teslim etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Arda

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