AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe başkanlarıyla değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İl başkanlığında gerçekleşen toplantıda, ilçelerin genel durumu, yapılan yatırım ve hizmetler ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

İlçe başkanları, toplantıda yapılan teşkilat çalışmaları ve ilçelerin sorunları hakkında bilgi verdi.

İba, toplantıda, 2023 yılı çalışma programının kentteki tüm ilçelerde uygulanacağını belirtti.

Edirne için aynı dava bilinci ile ortak bir yolda yürüdüklerini aktaran İba, "Bu yol, önemli ve mukaddes bir yol. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gittiğimiz bu yolda artık yürümek değil, koşmak zamanıdır. Karşımızda yalanlarla algı oluşturan bir ittifak var. Bu algıları daha fazla çalışarak yeneceğiz. Arkadaşlarımdan söz aldım. Edirne'mizde ulaşmadığımız tek bir hemşerimiz, gözlerine bakmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı