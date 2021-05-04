AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hıdırellez'i kutladı
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hıdırellez'i kutladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hıdırellez'i kutladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Hıdırellez dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İba mesajında, Kovid-19 salgınının devam etmesi ve tam kapanma süreci nedeniyle Hıdırellez'in bu yıl da evlerde kutlanacağını belirtti.

Türk dünyasında olduğu gibi ülkede de sevinç ve coşkuyla kutlanan Hıdırellez'in, Hızır ile İlyas Peygamber'in yeryüzünde buluştukları, baharın gelişini müjdeleyen gün olarak kabul edildiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kakava Şenlikleri'nin ateşi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de sembolik olarak yakılacak. Hıdırellez Bayramı, soğuk kış günlerinden sonra baharın gelmesinin ve doğanın yeniden canlanmasının müjdesidir. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdırellez, bu yıl salgın ve tam kapanma süreci nedeniyle evlerde buruk şekilde kutlanacak. Ülkemizin her yerinde coşkuyla kutlanan Hıdırellez Bayramı'nın, sağlık, mutluluk, huzur, barış ve bereket getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Hıdırellez Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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