AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı.

İba, yaptığı yazılı açıklamada 27 Mayıs 1960 darbesinin, Türk demokrasi tarihinin ve vicdanların yara aldığı makus bir gün olduğunu belirtti.

Milli iradenin bu hain darbenin üstünden geçen 61 seneye rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Bugün halen millete ve demokrasiye karşı kalkışma planlarında olan gerek açıkça gerek sinsice pusuda bekleyen dahili ve harici tüm düşmanlar bilsin ki milli irade kazanır. 61 sene geçmesine rağmen bugün hala milletin iradesine ve demokrasiye karşı sinsi planlar yapanlar bilsin artık karşınızda elleriyle tankları durdurmuş, yüreğiyle silahlı hain birliklerini püskürtmüş bir halk var. Simetrik, asimetrik hiç fark etmez. Halk kazanır.

Türk Milleti 27 Mayıs ve 12 Eylül artıklarına geçit vermeyecektir. Bu millet 28 Şubatlara, post modern darbelere fırsat vermez. Bu millet 15 Temmuzları, ülkesini batıya şikayet edenleri, terör destekçilerini affetmez. Çünkü bu millet darbelerden demokrasiye can vererek, kan vererek geçti. Bu makus günde, demokrasi için can vermiş değerli devlet adamlarımız, büyüklerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 27 Mayıs 1960 darbesini kınadı - Haberler
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