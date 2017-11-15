AK Parti Edirne İl Başkanı Akmeşe, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, muhtarlarla bir araya geldi.



Akmeşe, kentteki bir kafede düzenlenen toplantıda, muhtarlarla çeşitli nedenlerden dolayı sık sık bir araya geldiklerini söyledi.



Muhtarlarla dertleştiklerini anlatan Akmeşe, "Muhtarlık müessesesi çok önemli bir müessesedir. En ücra köşeden en büyük mahalleye kadar hem devleti temsil ediyorlar, hem oradaki vatandaşları temsil ediyorlar. Daha doğrusu devlet ve millet arasında köprü vazifesini yerine getiriyorlar. Muhtarlık hem kültürümüzün hem demokrasimizin vazgeçilmez bir müessesesi. İnanın bir yerde bir sorun varsa öğrenebileceğiniz yegane yer muhtarlıklardır. Çünkü en ücra köşede bile ne var ne yok mutlaka muhtarlarımızın bilgisi olur. Bu vesileyle muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana külliyede 41 kez muhtarlarla bir araya geldiğini aktaran Akmeşe, Erdoğan'ın muhtarlarla bir araya gelinmesine çok önem verdiğini kaydetti.



Muhtarlığın son dönemde önem kazandığını dile getiren Akmeşe, "Cumhurbaşkanımız şiir okuyup hapse düştüğünde, 'muhtar bile olamaz' dediler. O zamanlar muhtarlığı önemsememe durumu vardı. Fakat bizim iktidarımızla beraber hem muhtarlarımızın itibarı arttı, hem de bu konuda bir takım iyileştirmeler oldu." dedi.



Akmeşe, muhtarların durumlarının iyileştirilmesi için hükümetin adımlar attığını kaydetti.



Muhtarlar da köylerindeki eksiklikleri ve problemleri Akmeşe'ye iletti.



Toplantıya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu, AK Parti İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri ve muhtarlar katıldı.