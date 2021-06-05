AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Yetkiner, Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı
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AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Yetkiner, Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Yetkiner, Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ezgi Yetkiner, AK Parti'nin Edirne'de 2002-2020 yılları arasında çevre ve şehircilik alanında 3,5 milyar liralık yatırım yaptığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Ezgi Yetkiner, AK Parti'nin Edirne'de 2002-2020 yılları arasında çevre ve şehircilik alanında 3,5 milyar liralık yatırım yaptığını bildirdi.

Yetkiner, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Meriç Nehri kenarında yaptığı açıklamada, AK Parti olarak doğaya, çevreye ve bütün yaratılmışlara hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti.

Milletin yüksek teveccühüyle Türkiye'ye kesintisiz hizmet etme gururunu taşıyan AK Parti kadrolarının son 19 yıla damgasını vuran çalışmaları bu bilinçle ve büyük bir gayretle sürdürdüğünü ifade eden Yetkiner, "AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti'mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir." dedi.

Yetkiner, AK Parti'nin en önemli özelliğinin hizmette sınır tanımaması ve siyasetini de eser üretme gayesi temelinde konumlandırması olduğunu ifade etti.

Hedeflerini bir bir gerçekleştiren AK Parti'nin sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla yoluna devam ettiğini aktaran Yetkiner, şunları kaydetti:

"Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir. Şehirlerimizin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan 'Millet Bahçeleri Projesi'ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi'ni hızla gerçekleştiren, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyon hektara ulaştıran ve ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127'den 519'a ulaştıran ve 2023'te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti'miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur."

Yetkiner, Edirne'de 2002-2020 yılları arasında çevre ve şehircilik alanında toplamda 3,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Edirne'de 2002 yılında atık su arıtma tesisi bulunmazken bugün 11 adet atık su arıtma tesisini kurduk. Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan parayı arttırdık. Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2020 yılları arasında şehrimize yaklaşık 11 milyon lira ödenek ayırdık. 81 ilimizde Millet Bahçesi yapmak üzere yer seçimi, proje ve yapım çalışmalarına başladık. Bu kapsam Edirne merkez, Keşan ve Havsa ilçelerimize yapılmak suretiyle 3 millet bahçesini projelendirdik. Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal hamlesini başlattık. 2005 yılında hayata geçirdiğimiz KÖYDES Projesi kapsamında içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerimizin hayat standartlarını yükselmek için yatırım seferberliği başlattık. Bu kapsamda 2005-2020 yılları arasında KÖYDES Destekleri kapsamında Edirne ilimize 128 milyar lira yatırım yaptık. 2003 yılında 2020 yılına kadar Edirne'mize 65 milyon lira toplu konut ve sosyal donatı yatırımı yaptık. Dev projelerle ilimizin çehresini değiştirdik. TOKİ öncülüğünde yürüttüğümüz Planlı Kentleşme Konut Seferberliği projesi kapsamında 2003-2020 yılları arasında 6 bin 9 konutu şehrimize kazandırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Yetkiner, Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı - Haberler
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