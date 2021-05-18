AK Parti Edirne Belediye Meclisi Üyeleri Belediye Başkanı Gürkan'ın sözlerine tepki gösterdi
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AK Parti Edirne Belediye Meclisi Üyeleri Belediye Başkanı Gürkan'ın sözlerine tepki gösterdi

AK Parti Edirne Belediye Meclisi Üyeleri Belediye Başkanı Gürkan'ın sözlerine tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

AK Parti Edirne Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Çapoğlu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "Cemaat yurtlarına alkış tutanlar Cumhuriyet yurtlarına nasıl karşı çıkıyor" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Edirne Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Mehmet Çapoğlu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın "Cemaat yurtlarına alkış tutanlar Cumhuriyet yurtlarına nasıl karşı çıkıyor" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Çapoğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, dün düzenlenen Belediye Meclis Toplantısı'nda hoş olmadığını değerlendirdikleri olayla ilgili basın toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Sultan Otel ve arkasındaki yurdun kiralanmasıyla ilgili görüşülen maddeyle ilgili bazı tereddütlerinin olduğunu aktaran Çapoğlu, incelemede genel olarak uygun görülen binanın yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uygun olup olmadığı, yangın ve deprem konusunda raporlarının görülmesi gerektiği talebini dünkü toplantıda ilettiğini anımsattı.

-"Konu başka bir yere taşındı"

Bu talebine karşın Belediye Başkanı Gürkan'ın konuyu başka bir yere taşıdığını ileri süren Çapoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan Gürkan dün 'Cemaat yurtlarına alkış tutanlar Cumhuriyet yurtlarına ne diyecekler ?' şeklinde bir cümle kullandı, arkadaşlar bizim cemaat konusunda nerede olduğumuz 15 Temmuz'dan belli. Biz 15 Temmuz'da neredeysek cemaat konusunda oradayız. Biz bu tür yakıştırmaları kabullenmiyoruz. Cemaatlerden bu yurtları geri alanda yine bizim hükümetimiz olmuştur. Orada yaşayacak öğrencilerimizin güvenlikli olmasını, sağlıklı olmasını huzur içinde yaşamalarını istemek suç mu oldu da Belediye başkanımız bize böyle bir yakıştırma yapıyor."

Çapoğlu, belediyenin yurt işletmesine karşı olmadıklarını fakat yasal olarak belgelerin ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğini savunduklarının altını çizdi.

Belediye Başkanı Gürkan'a öneride bulunan Çapoğlu, "Belediyenin bir sürü arsası var. Mevcut bina da olur ama yasal prosedürü yerine getirsinler. Ama gelsinler belediyenin arsalarına bir kız yurdu yapalım. ve ismini biz asacağız 'Edirne Belediyesi Cumhuriyet Kız Yurdu' olarak. Gelsin bunu beraber yapalım. Evrakları, raporları Meclis gündemine tam olarak getirsinler başımızın üstünde yeri var." diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti Edirne İl Yerel Yönetimler Birim Başkanı Ezgi Yetkiner ve AK Parti Edirne İl Tanıtım ve Medya Birim Başkanı Gökhan Balta'da yer aldı.

-Meclis toplantısında ne olmuştu?

Edirne Belediyesi Meclis Toplantısında gündem dışı kız öğrenci yurdu yapılması için bir bina kiralanması maddesi de görüşülmüştü.

AK Partili Çapoğlu, komisyon olarak yaptıkları incelemede genel olarak uygun görülen binanın yürürlüğe girecek yeni yönetmeliğe uygun olup olmadığı konusunda tereddütlerinin olduğunu, Adana'daki yurt yangını sonrasında devletin yangın ve deprem konusunda teferruatlı davrandığını, bu konudaki raporların gelmesi taraftarı olduklarını ifade etmişti.

Gürkan, eksiklerin giderileceği konusunda görüş bildirmesi sonrası maddeyi oylamaya sunmuş, madde oy çokluğuyla kabul edilmesi sonrası Gürkan, ret verenlerin isimlerinin tutanağa yazılmasını istemişti.

Gürkan'ın "Cemaat yurtlarını alkışlarla kabul edenleri, Cumhuriyet yurtlarına karşı çıkanları herkes görecek" demesi üzerine Çapoğlu, böyle bir yakıştırmayı kabul etmediğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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