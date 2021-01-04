"AK Parti Edirne 7. Olağan Kongresi" 20 Ocak'ta yapılacak
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"AK Parti Edirne 7. Olağan Kongresi" 20 Ocak'ta yapılacak

04.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:08

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin il kongresinin 20 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin il kongresinin 20 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen "AK Parti Edirne 7. Olağan Kongresi"nin, 20 Ocak Çarşamba günü Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Kongre için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"İlçe kongrelerimizi kısa sürede tamamladık. Çok şükür hem katılım hem de birlik ve beraberlik açısından çok güzel kongreleri geride bıraktık. Yenilenme ve ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna uygun şekilde gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu anlamda il kongremizle ilgili 'yarın yapılacak' gibi hazır olduğumuzu genel merkezimizle paylaştık. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Genel Merkezimizle gerçekleştirdiğimiz değerlendirmeler sonucunda il kongremizin tarihi 20 Ocak Çarşamba günü olarak belirlendi. Hemen akabinde il yönetim kurulumuzla toplantımızı gerçekleştirerek, planlamamızı tamamladık. Kongremiz teşkilatımıza ve Edirne'mize hayırlı olsun.

Kongre sürecinde Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirleri uygulayacağız. Ateş ve öksürük gibi şikayetleri, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek. Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek. Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek. Görevliler, salonlara girişte maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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