AK Parti Düzce il teşkilatından antik kentteki kazı alanına ziyaret
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AK Parti Düzce il teşkilatından antik kentteki kazı alanına ziyaret

22.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:50
AK Parti Düzce il teşkilatından antik kentteki kazı alanına ziyaret

AK Parti Düzce İl Başkanlığı heyet olarak Konuralp antik kentte devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığı heyet olarak Konuralp antik kentte devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile ilçe belediye ve teşkilat başkanlarının Konuralp Prusias Ad Hypium Antik Kentte bulunan tiyatroki kazı alanını ziyaret ettiği belirtildi.

Bölgede incelemelerde bulunan heyetin yetkililerden kazı çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:54:38. #1.15#
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