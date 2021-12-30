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AK Parti Düzce İl Başkanlığı basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Düzce İl Başkanlığı basın mensuplarıyla buluştu
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce AK Parti İl Başkanlığı, basın mensuplarıyla yeni yıl öncesinde bir araya geldi.

DÜZCE (AA) - Düzce AK Parti İl Başkanlığı, basın mensuplarıyla yeni yıl öncesinde bir araya geldi.

Kentteki yerel ve ulusal gazetecilerle 2021 yılını değerlendirmek için AK Parti Düzce İl Başkanlığı tarafından Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal Tesislerinde toplantı düzenlendi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, basın mensuplarına faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk da katıldı.

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AA / Cem Ali Kuş - Son Dakika Haberleri

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