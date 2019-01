Ak Parti, Dünyanın Bütün Garibanlarının Partisidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin, Türkiye'de hak ve özgürlüklerin, insanların düşüncelerinin, yaşayışlarının garanti altına alınmasının teminatı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde gerçekleştirilen, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yerli ve milli bir parti olan AK Parti'nin Allah'tan başka hiçbir gücün önünden eğilmediğini, milletten başka da kimseden emir almadığını belirtti.

AK Parti'nin sanatta, edebiyatta, siyasette, ekonomide, teknolojide, üretimde yani her alanda milliliği savunan bir parti olduğuna işaret eden Kurtulmuş, çünkü her ağacın kendi gövdesi üstünde yükseldiğini bildiklerini vurguladı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin ondan, bundan emir alan, kökü dışarıda bir parti olmadığının altını çizerek, milletin partisi AK Parti'nin tarihe ve medeniyete bağlı bir parti olduğunu aktardı.

AK Parti'nin reformcu bir parti olduğunu dile getiren Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'de hak ve özgürlüklerin, insanların düşüncelerinin, yaşayışlarının garanti altına alınmasının teminatı olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, siyasi yasakları kaldıran AK Parti'nin darbeleri de önleyen bir siyasi irade olduğunu belirterek, AK Parti'nin ekonomiden siyasete toplumun her alanında reform yaptığını söyledi.

AK Parti'nin en önemli reformunun Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçilmesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu memlekette yaşananları unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını ancak asla da intikam peşinde olmayacaklarını, sadece siyasi hafızayı taze tutmak için bunu yapacaklarını vurguladı.

Kurtulmuş, geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşananları çeşitli örneklerle anlatarak, Cumhurbaşkanını kendisi seçmeye karar veren milletin, ilk Cumhurbaşkanı olarak da kendisine benzeyen, içlerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan'ı 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçtiğini anımsattı.

Milletin oyu ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini belirten Kurtulmuş, "Bu millet cumhurbaşkanını seçmeye devam ettiği sürece, milletin çarşısından pazarından geçmeyen, milletin camisi, mescidiyle alakası olmayan, milletin taziyesinde ağlamayan, milletin düğününde horon tepmeyen, milletin sevgisi, sevinciyle büyümeyen, milletin derdiyle dertlenmeyen hiç kimse bu ülkede cumhurbaşkanı olamayacaktır. Bir daha öyle kapalı kapılar ardında cumhurbaşkanı seçmek yok, halkın içinde ne varsa cumhurbaşkanı olacaktır." dedi.

"Sadakat ona, buna değil, bizatihi milletin tamamına olacak"

Kurtulmuş, AK Parti'nin kalkınmacı bir parti olduğunu ifade ederek, sadece bir kesimin değil 81 milyonun kalkınmadan pay alması için çalıştıklarını belirtti.

AK Parti'nin kuşatıcı bir parti olduğunu, sadece şu bölgenin ya da bu bölgenin, şu tarafın, bunların ya da şunların partisi olmadığının altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ne varsa tamamının partisidir. AK Parti Trabzon'da ne kadar iddialı ve güçlüyse Diyarbakır'da da o kadar iddialı ve güçlüdür. AK Parti Rize'de, Giresun'da, Ordu'da ne kadar iddialıysa Şırnak'ta, Cizre'de, Hakkari'de, Mardin'de de o kadar iddialıdır. AK Parti sadece Konya'nın partisi değil, İzmir'in de partisidir. AK Parti sadece İstanbul'un, Sakarya'nın partisi değil, Edirne'nin de Mersin'in de partisidir. Velhasıl bu memleketin her tarafını temsil eden kim varsa herkesin kendisini içinde gördüğü bir kuşatıcı güç, bir büyük siyasi harekettir. Bir arkadaşımın ofisine gittim arkada 3,5 milyon kilometrekarelik Osmanlı haritası vardı, Balkan Savaşları'nın az öncesindeki. Dedim ki güzel bir şey ama AK Parti'nin esas alacağı harita, zihninde bir şekilde yer edecek olan harita 20 milyon kilometrekarelik Osmanlı coğrafyasıdır, gönül coğrafyasıdır. Şöyle bir gözünüzün önünde bulundurun, bugünki 780 bin kilometrekare, o geniş coğrafyada ne varsa hepsinin özetidir. AK Parti sadece Türkiye'nin değil, mazlum ve mağdur milletlerin, gözümüzün içine bakan dünyanın bütün garibanların partisidir."

Kurtulmuş, teşkilat üyelerinden tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarını, "önce memleket", "önce millet" diyerek hareket etmelerini istedi.

Adaletin ve sadakatin önemli olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kime sadakat? Bizatihi millete sadakat. Sadakatin ne önemli bir sosyal sorumluluk olduğunu, ne önemli bir yönetim sorumluluğu olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük. Herifleri gördünüz, onlarca sene eğitim vermişiz, yüz binlerce lira harcamışız, eline de uçakları teslim etmişiz millet olarak hepimiz, bizim fukara milletimizin vergileriyle beslemişiz, büyütmüşüz, adamlar uçağın başına geçmiş halkın üstüne bomba atıyor. Sadık birisi mi? Sadık birisi, kime sadık? Pensilvanya'daki terörist başına sadık, Pensilvanya'daki o şarlatana sadık. Sadakat ona, buna değil, bizatihi milletin tamamına olacak. Önümüzdeki dönem hassasiyetle yolumuza devam edeceğimiz bir dönem olacak."

Yazar-araştırmacı Sadık Albayrak'ın Kurtulmuş'a kitap hediye ettiği toplantıya, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA