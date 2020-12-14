AK Parti Diyarbakır teşkilatlarında görev değişikliği
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AK Parti Diyarbakır teşkilatlarında görev değişikliği

14.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:04
AK Parti Diyarbakır teşkilatlarında görev değişikliği

AK Parti Diyarbakır teşkilatlarında görev değişikliği ile yeni başkanlar görevi devraldı.

AK Parti Diyarbakır teşkilatlarında görev değişikliği ile yeni başkanlar görevi devraldı.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle olağan kongrelerini askıya almak zorunda kaldıklarını belirten İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, "Bayrak değişimini her ilçemizden delegelerimizin, üyelerimizin, seçmenlerimizin katıldığı toplantılarla yapmak istiyorduk. Salgın süreci, hayatımızdaki pek çok şey gibi maalesef bu isteğimize de mani oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan salgın tedbirleri kapsamında, partimizin kongrelerini erteleme kararını ilan etti" dedi.

AK Parti'nin aktif, dinamik ve motivasyonu yüksek bir parti olduğunu belirten Budak, yoğun istişareler sonucunda belirlenen ilçe başkanlarıyla 24 saat milletin emrinde olup yeni dinamik ekiple ilk seçimde Diyarbakır'da birinci parti olacaklarını dile getirdi.

AK Parti olarak kadınları ve kadın haklarını önemsediklerini ifade eden Budak, şunları ifade aktardı:

"3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemiyle çocuklarının yollarını gözleyen ve onurlu bir direniş sergileyen Diyarbakır Annelerimizi saygıyla selamlıyor, ellerinden öpüyorum. Bu bağlamda AK Parti hareketinin aynı zamanda bir kadın hareketi olduğunun da altını çizmek istiyorum. AK Parti kadınların, siyasete ve sosyal hayata katılım noktasında birilerinin tahayyül dahi edemediği seviyeleri yakalamıştır. Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette ve en önemlisi siyasette en büyük sıçramayı bizim dönemimizde gerçekleştirmiştir. Birilerinin jin, jiyanlı sloganları sizleri aldatmasın. Gerçek anlamda kadını hak ettiği yere çıkaran parti AK Parti'dir. Bu vesileyle ilçe başkanlıklarımızı seçerken kadınlarımıza da yer verdik."

Diyarbakır'da, inandıkları yolda, samimiyetle, emin adımlarla, yürümeye, koşmaya, çalışmaya, gayretle devam edeceklerini söyleyen Budak, göreve gelen ilçe teşkilatlarına hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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