AK Parti Diyarbakır teşkilatı, Süleyman Soylu'yu ziyaret etti
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AK Parti Diyarbakır teşkilatı, Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
AK Parti Diyarbakır teşkilatı, Süleyman Soylu'yu ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Masum Melikoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyarette Bakan Soylu ile kadınlar ve gençler için yapılacak projelerin görüşüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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