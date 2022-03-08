AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, partililerle bir araya gelmeye devam ediyor

ERGANİ, DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen "Kanaat Önderleri Buluşmaları", "Vefa Buluşmaları" ve "3 Kademe Teşkilat Eğitim ve istişare Buluşmalarına" Ergani ilçesi ile devam etti.

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer Diyarbakır'ın Ergani ilçesini ziyaret ettiler. Ergani'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından Ergani AK Parti teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Ergani'de AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Vefa Programı kapsamında Ergani'de 2002'den bu yana görev almış partililerle bir araya gelen İl Başkanı Aydın, "Partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatımıza emek vermiş değerli ağabeylerimize, ablalarımıza teşekkür ederim. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar daha önce görev alan sizler gibi bizler de canla başla çalışıp partimizin ışığını yükseltmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz bu davayı AK Parti'mize gönül veren daha önceki yol arkadaşlarımızdan devraldık. Sizlerin verdikleri kıymetli emeklerin üzerine bir basamak daha koyup bizden sonra gelen arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Bizim şu anda yaptığımız çalışmalar, sizlerin güzel bir şekilde oluşturduğu temel üzerine inşa ediliyor. Sizlerden ricamız her zorlukta sahip çıktığınız Cumhurbaşkanımıza, genel merkezimize, il başkanlığımıza ve ilçe başkanlığımıza bu dönemde çok daha fazla sahip çıkmanızdır. Sizler olmazsanız bizler eksik kalırız. AK kadrolar olarak bizim öncelikli hedefimiz Diyarbakır'ımıza hizmet etmek. Şehrimize olan borcumuzu bütün kadromuzla beraber ödemektir. 2023 seçimlerine hızla yaklaşıyoruz. Diyarbakır'da hep beraber göstereceğimiz başarı ile Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize olan borcumuzu ödeyeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika