AK Parti Diyarbakır teşkilatı partililerle bir araya geldi

SİLVAN, DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 17 ilçede düzenlenecek olan, kanaat önderleri, vefa ve 3 kademe teşkilat eğitim buluşmalarına Silvan ilçesi ile başladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsum Melikoğlu ve partililer, Silvan'a çıkarma yaptı.

Silvan'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve kanaat önderleri ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen AK Parti heyeti, ardından İlçe binasına geçerek Silvan AK Parti teşkilatının ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra vefa buluşması programında Silvan'da 2002'den bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan tüm eski yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Silvan programlarında eski ve mevcut partililere seslenerek, AK Partinin sıradan siyasi bir parti olsun diye milletin bağrından çıkmadığını, AK Partinin davası, yüz yıllardır süregelen hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haklı ile haksızın mücadelesi olduğunu söyledi. Aydın, " Haktan, hakikatten, mazlumdan ve güçsüzden yana durmaktır. Bizler, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği istikamet doğrultusunda davamızın bilincini ve hedeflerimizin büyüklüğünü asla unutmayacağız. Mahalle teşkilatlarımızla, il ve ilçe teşkilatlarımızla, kadın ve gençlik kolları yönetimlerimizle sistemli bir şekilde tarihin en önemli seçimi olan 18 Haziran 2023 seçimleri için çalışıyoruz. Elbette siyasi parti olmanın gereği olarak seçim ve sandık çalışmaları yapıyoruz ve yapacağız. Ama Teşkilatlar olarak bunları yaparken, yaptığımız ve yapacağımız bütün çalışmalar Diyarbakır'ın huzuru, güveni ve geleceğini güvence altına almak içindir. Diyarbakır da Silvan da bizim göz bebeğimizdir ve her türlü hizmete ve fedakarlığa layıktır" dedi. - DİYARBAKIR