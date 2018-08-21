AK Parti Diyarbakır Teşkilatı Bayramlaştı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, şehrin özlediği huzur ve barışın merkezi haline gelmeye başladığını belirterek, "İnşallah bu huzur ve barış ortamı kalıcı bir hale gelir." dedi.

AK Parti Diyarbakır il teşkilatı, düzenlenen programla bayramlaştı.

Eker, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın huzur ve kardeşliğe katkı sağlamasını temenni etti.

Terörün bertaraf edilmeye başlandığını, kentin yeniden inşa ve ihya edilmesine sıra geldiğini dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Şehrimiz hamdolsun bir süredir özlediği huzur ve barışın merkezi haline geliyor. İnşallah bu huzur ve barış ortamı kalıcı bir hale gelir. Terör örgütlerinin bir daha dirilmemek ve bu millete zarar veremeyecek hale geldiği günler yakında inşallah yaşanır. Bu şehrin yaralarının tez zamanda sarılması hepimizin arzusudur çünkü yakın bir geçmişte bu kadim şehrin, özellikle Suriçi bölgesinde PKK terör örgütünün yol açtığı tahribat, verdiği zarar, insanları evinden işinden iş yerinden mahrum bırakıldığı o yaraların sarılması gerekiyor. Bu şehrin yıkılan yerlerinin yeniden inşası ve ihyası ve kuşkusuz şehrin ticaretin ekonomisinin yatırımın artması istihdamın artması bizim için en önemli husustur."

Eker, Türkiye güçlendikçe bunun tüm dünyada etkisinin görüldüğünü ifade ederek, şöyle devan etti:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güç, oluşturduğu enerji ve uluslararası sisteme, onun adaletsizliklerine karşı yaptığı itiraz bir umuda dönüşmüş durumdadır. Bu umut bütün Kafkasları, Balkanları, Ortadoğu'yu, Afrika'yı, her tarafı gün gün sarıyor. Biz de Cumhurbaşkanımızın etrafında ak kadrolar olarak bu umudu besleyecek onu hayata geçirecek çalışmaların içinde olacağız."

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve eski Diyarbakır milletvekili Galip Ensarioğlu da katıldı.