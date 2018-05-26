Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Yeni dönem yeni bir Türkiye kuruluyor. Yeni Türkiye çok daha hızlı hizmetlerin yapıldığı, çok daha güçlü ve etkin bir yönetimin ortaya konulduğu bir Türkiye olacak. Yeni Türkiye daha demokratik, özgürlükçü, adaletli Türkiye olacak." dedi.

Bakan Kurtulmuş, merkez Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda, bir asır evvel başlayan oyunun, bu bölgede emperyalist güçler tarafından yeniden sergilenmeye çalışıldığını söyledi.

"Bir asır evvel bu bölgenin insanlarını suni sınırlarla birbirinden ayıranlar şunu başaramadılar mesela bizim Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşı tarafı Kobani. Arada sadece bir tren yolu var. Aynı halkı, amca ve dayı çocuklarını burası Türkiye, burası Suriye diye birbirinden ayırdılar. Aynı şekilde Akçakale, karşı tarafta Telabyad." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, aynı insanları, aynı akrabaları birbirinden ayırdıklarını belirtti.

Sınırlarıyla bu bölgeyi darmadağınık ve paramparça ettiklerine ancak Türk ile Kürt'ü, Kürt ile Arap'ı birbirinden ayırmaya güçlerinin yetmediğine dikkati çeken Kurtulmuş, insanların sınırlarını böldüklerini ama gönüllerini ve zihinlerini bölemediklerini kaydetti.

Aynı emperyalist projenin bu bölgede insanların gönüllerini ayırmaya ve bölmeye çalıştığını, buna müsaade etmeyeceklerini dile getiren Kurtulmuş, bu memlekette hatta sadece burada değil Suriye'de, Irak'ta, İran'da bütün bu bölgede yaşayan halkların hepsini kardeş bildiklerini anlattı.

"Bizim için herkes hazreti insandır"

"Bölgedeki insanların zihinlerinin ve gönüllerinin ayrıştırılmasına, birbirlerinden ayrı bir geleceğe doğru yönlendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bizim için Türk de Kürt de Arap da Acem de hepsi birdir. Bizim için herkes hazreti insandır." diyen Kurtulmuş, hiç kimsenin diğerinden bir farkının olmadığını vurguladı.

İnsanların yaradılışta eşit olduğuna inandıklarını, her birinin özgür bir şekilde yaşayacağı bir dünyayı kurmaya hedeflendiklerini bildiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kendi dillerini, geleneklerini, göreneklerini, adetlerini en güzel şekilde yaşatması için siyasi mücadeleyi siyasetimizin merkezine koyduk. Birisi bilmediğim Kürtçe ve Zazacayı konuştuğu zaman 'Yarabbi sen ne büyüksün' diyerek Allah'a olan inancım, bağlılığım ve Allah'a olan teslimiyetim artıyor. Dilleri, renkleri, sülale ve akraba bağlılıklarını ayrışma meselesi olarak kabul etmiyoruz. Birileri bu renklerimizin, dillerimizin farklılığından dolayı bu bölgenin daha fazla bölünmesini istiyor. Suriye ve Irak'ta devam eden bu ayrışmalar, çatışmaların Allah aşkına Irak'ın Kürtlerine, Suriye'nin Kürtlerine, oradaki Türkmenlere, Araplara ve diğer unsurlara zerre miktarı bir faydası olmuş mudur? Hayır. Birileri ellerini ovuşturuyor, bu bölge halkının yeniden birbirlerine düşman hale getirilmesine çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz."

Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da kaderinin aynı olduğunu aktaran Kurtulmuş, bu ülke ve bölgenin halkını kardeş bileceklerini ve yollarına devam edeceklerini, oynanmaya çalışılan bu oyunu 24 Haziran'da bozacaklarını anlattı.

Bölgenin birliğin, beraberliğin, yeniden kardeşliğin adresi olacağına, yollarına koşar adım devam edeceklerine işaret eden Kurtulmuş, "Büyük resim Ortadoğu coğrafyasının emperyalistler tarafından bir kez daha bölünüp parçalanmasıdır. Biz daha fazla bölünme taraftarı değil birlik, beraberlik, kardeşlik ve bütünleşme taraftarıyız. Onun için önümüzdeki dönemde yeni bir Türkiye kuruluyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk oylamasını 24 Haziran'da yapacağız. İnşallah milletin adamı, Türkiye'nin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan çıkaracağız." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni dönem yeni bir Türkiye kuruluyor. Yeni Türkiye çok daha hızlı hizmetlerin yapıldığı, çok daha güçlü ve etkin bir yönetimin ortaya konulduğu bir Türkiye olacak. Yeni Türkiye daha demokratik, özgürlükçü, adaletli Türkiye olacak. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da reform yolunda ilerleyecek olan parti AK Parti'dir. AK Parti iktidarlarıdır. Türkiye bundan sonraki süreçte daha hızlı büyüyecek, daha güçlü bir ekonomisi olacak ve bu büyümeyi hakkaniyetle paylaşan bir Türkiye olacak. Sözlerini, planlarını ve uluslararası alandaki adımlarını çok daha kuvvetli atan bir Türkiye olacak."

Gazze'de İsraillilerin, Amerikalıların bir yerde teşviki ile yaptığı katliama sesini çıkaran ve İslam dünyasını ayağa kaldıran ülkenin Türkiye ve Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, güçlü bir Türkiye olduğunu, İslam dünyasına da liderlik yaptığını dile getirdi.

Önümüzdeki dönem bu gücü daha da artırma dönemi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, 24 Haziran'a kadar durmadan çalışacaklarını, AK Parti'nin, Türkiye'nin, İslam ümmetinin davasını herkese anlatacaklarını bildirdi.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Maalesef Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini istemeyenler, Türkiye'de 81 milyonun hatta bölgedeki bütün milyonlarca kardeşimizin huzur içinde yaşamasını istemeyenler ne yazık ki bu şehirde de aramıza bazı silahları koydular, çatışma ortamlarını koydular. Allah'a çok şükür onlar geride kaldı. Şimdi Diyarbakır, diyarı huzur haline geldi. Bu huzuru, birlikteliğimizi, hep birlikte bir arada olma irademizi kaybetmeyeceğiz. Diyarbakır anneleri ana sorumluluk size düşüyor. Sağlanan huzuru çevrenizle daha da kuvvetlendirecek, silahlarla aramıza sokulmaya çalışılan birtakım düşmanlıkları tamamen bertaraf ederek kardeşliğin kapısını açacak olan sizlersiniz. Huzuru bozdurmayacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Mehdi Eker de kadim ve kutlu şehir Diyarbakır'ı çok özlediğini söyledi.

Eker, "Bu şehir evlatlarını bırakmaz, hele öz evlatlarını hiç bırakmadı, hiç bırakmaz. Benim partim beni, bir dönem İstanbul'da görevlendirdi ama kalbim buradaydı. Sizinle beraberdi. Şehir beni arkamdan çağırdı. Siz beni çağırdınız ve ben tekrar size geldim. Sizi özlemiştim Diyarbekir. Allah'ın izni ile kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti Diyarbakır milletvekili adayları tanıtıldı.

Öte yandan partililer arasında yaşanan kısa süreli gerginlik polis ve diğer partililerin araya girmesiyle sona erdi.