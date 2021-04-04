AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepkisini dile getirdi.
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AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepkisini dile getirdi.
Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vesayetçi zihniyet kafasına iyice yerleştirmeli ki; Türkiye'de darbe dönemi bitmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin utanç kaynağı emekli amiraller 15 Temmuz'u unutmuşsa hatırlatmak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin