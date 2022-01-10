AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Kaya, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i ziyaret etti
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti.
Kaya, beraberindeki partililerle gerçekleştirdiği ziyarette Gültekin ile yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gültekin, Kaya ve beraberindekilere, AA'nın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
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