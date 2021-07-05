AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı Dicle ilçesinde vatandaşlarla görüştü

AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı Dicle ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı Dicle ilçesini ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın beraberindeki teşkilat üyeleri ile Dicle'de vatandaşlarla buluştu.

2023 hedefleri için büyük bir ruh ve heyecanla sahada olacaklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Teşkilatlarımızın kapısını çalmadığı, elini sıkmadığı, hatırını sormadığı tek bir kişi dahi varsa görevimizi eksik yapmışız demektir. Görevimiz halkın rızasını kazanmak ve halka hizmet etmek için çalışmak. Bugün Dicle ilçemizdeyiz. Teşkilatlarımızla saha çalışmalarımıza hız verdik. Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Diyarbakır'a hizmet etmek boynumuzun borcu. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz her sözün de arkasında durduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin