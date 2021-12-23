AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanlığı'nın "Gönül seferberliği ilçe ilçe 2023'e" programı, Kayapınar ilçesiyle devam etti.

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Diyarbakır İl Başkanlığı'nın "Gönül seferberliği ilçe ilçe 2023'e" programı, Kayapınar ilçesiyle devam etti.

Ziyaret öncesi yaptığı programlarının nihai amacını anlatan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini hatırlattı. Özellikle ekonomi üzerinden Türkiye'yi hedef alan dolar baronlarına Türkiye'yi asla teslim etmeyecekleri mesajını veren Aydın, "Bu aşamada tüm esnaf ve vatandaşlarımızın yanında dik duracağız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda örnek duruşu hepimize umut kaynağı oluyor. Asgari ücretten memur zamlarına, çarşı pazardan esnafa kadar tüm konulara eğilen ve her durumda vatandaşın ve ülkenin menfaatlerini gözeten bir liderin davasını savunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı da hedefler doğrultusunda hem Türkiye için hem de Diyarbakır için güzel olacak. Tüm dava arkadaşlarıma bu konuda güvenim tam" dedi.

Gönül seferberliği programına, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, MKYK üyeleri Alaattin Parlak, Suna Kepolu Ataman, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleri katıldı. - DİYARBAKIR

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı gönül seferberliği ziyaretlerine devam ediyor

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

 CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı

CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı

 Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title