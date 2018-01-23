AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığına Atanan Süleyman Serdar Budak'a vatandaşlardan hayırlı olsun ve tebrik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığı'nda tebrikleri kabul eden ve vatandaşların yoğun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, çalışmalarında hep birlikte Diyarbakır'a daha ileriye götürmek için el birliği ile çalışacaklarını söyledi. Yeni görevi ile herkesi kucaklayıcı, daha güçlü ve eşit bir yaklaşım içerisinde olmanın gayreti içinde olacaklarını ifade eden Budak, "Tüm ilçelerimizle, partimizin her kademesindeki dava arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı kucaklayarak 2019 yılında güçlü bir şekilde kadim şehrimiz Diyarbakır'ı ayağa kaldıracağız. Bu kutlu yolda Tüm vatandaşlarımızın, desteğine ihtiyacımız var. Yapacağımız çalışmalarla ile ben değil biz anlayışıyla partimizin gücüne güç katacağız. İnşallah 'kutlu yürüyüşe devam' sloganıyla vatandaşlarımızın da gönüllerinde yer alacağız" dedi. - DİYARBAKIR