AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'daki aşılama oranına ilişkin açıklama yaptı
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'daki aşılama oranına ilişkin açıklama yaptı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'daki aşılama oranına ilişkin açıklama yaptı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, aylık bilgilendirme toplantısında kentteki aşılama oranına ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, aylık bilgilendirme toplantısında kentteki aşılama oranına ilişkin açıklama yaptı.

Aydın, partinin il binasında düzenlenen toplantıda, sosyal medya mecralarından sürece dahil olarak şehirdeki vaka sayılarının azaltılmasına yönelik üzerlerine düşen görevi yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır'daki durumun aşılanma oranı ve vaka artışı ile tehlikeli boyutlara ulaştığını dile getiren Aydın, "Özellikle genç nüfusta aşı oranımız maalesef yüzde 18 seviyesinde. Diyarbakır ortalaması ise yüzde 40 seviyesinde. Bazı ilçelerimizde kötü bazı ilçelerimizde de iyi durumda ve bu bütün şehri etkileyen bir argüman haline geldi. Hani ilçesinde yüzde 28, Kayapınar ilçesinde de yüzde 47, Çermik ilçesinde de yüzde 43. Şehir içerisindeki sirkülasyon özellikle de aşılama oranının az olduğu ilçeler merkezi çok fazla tehdit etmekte." dedi.

Aydın, cuma günü yaptıkları kampanya sonrası Diyarbakır'da aşılanan kişilerin sayısının 24 binlere ulaştığını dile getirerek, gelecek süreçte de Diyarbakır için bazı tedbirlerin uygulanabileceğini aktardı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın bölge illerine yönelik aşılama konusundaki açıklamasına değinen Aydın, şunları kaydetti:

"HDP milletvekili Adana'da bir açıklama yapıyor. Diyor ki; 'Doğu illerinde Kürtlerin aşılanmama sebebi AK Parti'ye ve devlete güvenmemeyle ilgili.' Bunu bir övünç şekliymiş gibi anlatıyor. İnsanları aşıya davet edeceğine, bu şehri, bu insanları önemseyeceğine tam tersi bir algıyla insanlar AK Parti'ye güvenmiyorlar diye yapmıyorlar diyor. Buradan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı olarak kınıyorum. Beştaş iki doz aşısını yaptırdı. İnsanlara aşı konusunda imkanlar tanınıyor. Meral Danış Beştaş çıkıp, 'insanlar bundan dolayı yapmıyor' diyor. Bunu diyeceğine çık de ki; 'Arkadaşlar biz de davet ediyoruz sizi, gelin aşınızı olun.' veya çıkıp dese ki; 'Ben de aşılarımı yaptım.' Kendisi yapmadı mı? Kendisi de yaptı aşısını. İki dozunu yapmış. Sen kendin aşını oluyorsun, sen güveniyorsun AK Parti'ye ama insanlara bir teşvik cümlesi kullanmaktan imtina ediyorsun. Özellikle yapıyorsun bunu. İnsanların sağlığını bile bir politika malzemesi haline getirebiliyorsun. Çünkü buradaki insanın sağlığı senin umurunda değil."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'daki aşılama oranına ilişkin açıklama yaptı - Haberler
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