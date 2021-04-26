AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Aydın, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 602'nci gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Anne ve babalarla görüşen Aydın, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylem yapan ailelerin yanında olduklarını söyledi.

Aydın, "Çadırdaki ailelerin çocukları HDP'nin politikaları nedeniyle dağa götürülüp, ellerine silah verildi. İnanıyoruz ki, devletimizin ve hükümetimizin gösterdiği gayret, yaptığı çalışmalar ve annelerin dik duruşuyla nasıl ki 24 aile çocuklarına kavuştuysa kalan aileler de evlatlarına kavuşacaktır." dedi.

Annelerin yüreğinin yandığını dile getiren Aydın, "Bir annenin yürek acısını haksız ithamlara uğratan insanlarla karşılaştık. Bu şehrin, bu ülkenin bu kadınlara sahip çıkması gerekiyor. Bu kadınların gösterdiği cesaret ve kararlılık, onların sadece kendi evlatları için değil bu şehirde yaşayan herkesin evladının huzuru, güvenliği, geleceği için bir mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına başlanmasına değinen Aydın, bu vesileyle 6-8 Ekim olaylarında hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşlarını da rahmetle andıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş
'Guguk kuşu' polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
"Guguk kuşu" polemiğine hazır olun! AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na sert sözler
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Prof. Dr. Aydın: Aşı olan 'süper bulaştırıcı' olarak virüs taşıyabilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ünal Karaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:20:13. #1.15#

title