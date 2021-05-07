AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın'dan Bosna Hersek'e ziyaret
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın'dan Bosna Hersek'e ziyaret

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın'dan Bosna Hersek'e ziyaret
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Bosna Hersek'e ziyarette bulundu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Bosna Hersek'e ziyarette bulundu.

Aydın, beraberindeki İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ile Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Beraberindekilerle Kovaçi Şehitliğini, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret eden Aydın, daha sonra 16. yüzyılda kurulmuş Osmanlı dönemine ait Başçarşı'da esnafı ziyaret etti.

Aydın, tarihi Blagay Tekkesi ve Gazi Hüsrev Bey Camisini ziyaretinde cemaat ile bir araya geldi, ardından tarihi Mostar Köprüsü'nde Diyarbakır kadayıfı dağıttı.

Her akşam bir ailenin evine iftarda misafir olan Aydın, akşam yemeğini yediği evin sokağında yaşayanlara da kadayıf ikramında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna temasları sırasında bazı ziyaretlerinde kendisine eşlik eden Aydın, şampiyon olan Diyarbekirspor formasını Bakan Çavuşoğlu'na hediye etti.

Aydın, Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile de bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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