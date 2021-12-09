AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın: "AK Partiyi AK Parti yapan halktır"

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, ilçe ziyaretleri Kocaköy ilçesiyle devam etti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla, 17 ilçe ziyaretti programlarından 15'incisi Kocaköy ilçesinde yapıldı. Başkan Aydın, tüm teşkilat üyelerinin katıldığı programda merkez ve kırsalda vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, vatandaşlarla bir araya gelerek AK Parti'yi AK Parti yapanın halk olduğunu söyledi. Bu bilinçle sokağın sesine kulak verecek, Diyarbakır'ı dinleyeceklerini belirten Başkan Aydın, "Hizmetlerimizi halkımızdan gelecek öneri, talep ve isteğe göre şekillendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile sahadayız. Vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Onların sorunu bizim sorunumuz. İl binasında oturarak sorunları çözmüyoruz. Sahaya inerek, sorunları yerinde görerek ve dinleyerek vatandaşımızın yanında oluyoruz ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin taleplerini, beklentilerini mutlaka alacağız ve bunları çözmek için yoğun bir gayret göstereceğiz" dedi.

Pandemiden dolayı küresel sorunlarla tüm dünya karşı karşıya kaldığını hatırlatan Başkan Aydın, "Oluşan bu sorunları çözebilecek kadrolar yine bizleriz yani AK Parti kadrolarıdır. Muhalefet partilerinin de liderlerinin de memleketin sorun ve sıkıntılarını çözecek hem potansiyeli yok hem de böyle bir amacı yok. Nasıl ki bugüne kadar bizim dışımızdaki sebeplerden dolayı oluşan tüm kriz dönemlerini selametle atlattıysak, bunu da Allah'ın izni ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atlatacağız. Var olan suni ekonomik rakamları da aşacağız. Üreterek, istihdama ağırlık vererek bu süreçleri geride bırakacağız. Bu mücadele ve gayretler tüm Ülke sathında devam ederken, bizler de AK Parti Diyarbakır Teşkilatları olarak Diyarbakır'a hizmet etmeye, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerimizle aramızdaki gönül bağlarımızı güçlendirmeye, gönül köprülerimize yenilerini eklemeye hiç durmadan devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR