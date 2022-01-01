AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları'ndan yeni yılda görevi başındaki sağlık çalışanlarına ziyaret

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı, yeni yılı görevinin başında karşılayan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Masum Melikoğlu ve beraberindeki gençlik teşkilatı üyeleri yeni yılın ilk dakikalarında sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Melikoğlu ve gençler, personele karanfil vererek yeni yıllarını kutladı.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri ayrıca lösemili çocuklara da oyuncak hediye etti.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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