AK Parti Diyarbakır Aday Tanıtım Toplantısı

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, "Sandıkta ortaya koydukları iradeyi, dağdaki teröristlere teslim edenlere fırsat vermesin Diyarbekirliler. İrade ortaya konulduğu zaman, yöneticiler sorumluğunu üstlendiği zaman, onu millete hizmete dönüştürmek onların boynunun borcudur. O irade namustur, hiç kimseye teslim edilemez, kimseye peşkeş çekilemez" dedi.

Bursa Milletvekili Ala, partisinin Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen Diyarbakır ilçe belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile geldiğini söyledi.

Diyarbakırlıların AK Parti'den yana tercihini kullanacağına inandığını belirten Ala, "Bu şehir muhteşem bir şehir. Dünyada 'medeniyet' başlıklı herhangi bir makalede, kitapta, söyleşide, toplantıda, 'Diyarbekir'den bahsetmeden o konuşmayı bitiremezseniz, bitirirseniz eksik yapmış olursunuz. Böyle bir şehrin vakur insanlarına, bu şehre layık yönetimi iş başına getirmek düşmez mi?" diye konuştu.

Ala, AK Parti'nin problemleri çözen bir parti olduğunu, asla problemlerden beslenmediğini kaydetti.

"O problemlerden beslenen siyasi yankesicilere de Diyarbakır fırsat vermesin." diyen Ala, "Biz çocuklarımızın geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Onları problemlere meze yapmıyoruz, yapanların da karşısındayız. Türkiye 81 milyon hep birlikte tek yürek olarak dimdik ayakta. 2002'den beri bu ülkeye birçok reform hediye ettik. Hedefimiz Türkiye'yi her alanda dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır." ifadelerini kullandı.

"O irade namustur, hiç kimseye teslim edilemez"

Türkiye'de 2002'den bugüne kadar siyasette çok önemli mesafeler alındığını belirten Ala, Türkiye'yi vesayetten kurtararak bugünlere getirdiklerini söyledi.

Ala, "Eski Türkiye'de vatandaşlarımız ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları ve sevinmeleri mümkün değildi. Birçok reformu sizinle birlikte, biz yaptık ve Türkiye'ye armağan ettik. Ne oldu? Türkiye daha güçlü oldu. Türkiye ekonomisini üç kat büyüttük, siyasetini sağlamlaştırdık. Bu reformlarla Türkiye vatandaşıyla devletini barıştırdık." değerlendirmesini yaptı.

Sandıklara milletin iradesinin yansıması gerektiğini vurgulayan Ala, şöyle devam etti:

"Sandıkta ortaya koydukları iradeyi, dağdaki teröristlere teslim edenlere fırsat vermesin Diyarbekirliler. İrade ortaya konulduğu zaman, yöneticiler sorumluğunu üstlendiği zaman, onu millete hizmete dönüştürmek onların boynunun borcudur. O irade namustur, hiç kimseye teslim edilemez, kimseye peşkeş çekilemez. Bizim gençlerimiz en iyi olanı yakalamalı. En güzel olanın peşinden gitmelidir. Türkiye'yi hep birlikte dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmalıyız. Bunun bir yolu var, o da sandıktan gümbür gümbür Türkiye'ye bu istikrarı, bu hizmet anlayışını ortaya koyacak, iradeyi sahiplenecek yönetim anlayışını hediye etmektir."

Diyarbakırlılara seslenen Ala, 31 Mart yerel seçimlerinde tercih edecekleri adayların, bu şehre hak ettiği hizmeti yapacak kişiler olması gerektiğini vurgulayarak, "Seçeceğiniz Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanınız, belediye başkanlarınız, bugüne kadar en saf, en temiz, en berrak anlayışla ortaya koydukları hizmetleri daha da geliştirerek, Diyarbakır'a hediye edeceklerdir, armağan edeceklerdir. Hepimize de onların arkasında durarak Diyarbakırlıların layık oldukları o hizmeti almaları konusunda elimizden geleni yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bize bu fırsatı verin ey 'Diyarbekirliler." diye konuştu.

"Diyarbakır belediye hizmetlerinden yıllarca mahrum kaldı"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de devletin hizmet için belediyelere gönderdiği ödeneklerin Diyarbakırlılara harcanmadığını vurgulayarak, terör örgütlerinin emrinden çıkamayan kişilerin bu ödenekleri çarçur ettiğini söyledi.

İki yılda hükümetin Diyarbakır'ın beklediği ve hak ettiği belediye hizmetlerini alması için görevlendirmeler yaptığını vurgulayan Eker, "Bu kadim şehir medeniyet değerlerinden koparılmak istendi ama biz Diyarbakır'ın evlatları Diyarbakır'a sahip çıkacağız. Burayı tekrar barış ve kardeşliğin, medeniyetin şehri haline getireceğiz." dedi.

Eker, 6-7 Ekim 2014 tarihinde "Kobani olayları" bahanesiyle Diyarbakır'ın yakılıp yıkıldığını anımsatarak, "O dönemde şehitler verdik. Yetmedi aynı melun zihniyet kadim Diyarbakır şehrinin sokaklarına mayınlar döşeyip, bombalar yerleştirip, el yapımı bombalarla Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesini yakıp yıkmak istedi. Ama Diyarbakır'ın evlatları Diyarbakır'a sahip çıktı ve Diyarbakır'ı yakıp yıkmak isteyenlere prim vermedi. Biz bu kadim şehri, Diyarbakır'ı ve ilçelerini yeniden ihya ve inşa adeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ise "Yıllardır ideolojik belediyecilik anlayışıyla yönetilen, hemşehrilerimize ve şehrimize bir arpa boyu yol aldırmayan siyasi zihniyetten şehrimizi ve hemşehrilerimizi insan odaklı ve vizyoner belediyecilik anlayışımızla kurtaracağız." dedi.

Konuşmaların ardından Ala, ilçe belediye başkan adaylarını tek tek sahneye çağırarak tanıttı.

İlçe belediye başkan adaylarının, Kayapınar'da Cevdet Nasıranlı, Bağlar'da Hüseyin Beyoğlu, Sur'da Şafak Yontürk, Çermik'te Şehmus Karamehmetoğlu, Ergani'de Abdulvahit Güvensen, Hazro'da Kemal Mehmetoğlu, Dicle'de Halit Aydın, Lice'de Ethem Bahri Anlı, Çınar'da Yusuf Durmaz, Hani'de İbrahim Lale, Kulp'ta Feyzullah Şimşek, Çüngüş'te Zübeyir Arslanca, Silvan'da İskan Cihangir, Kocaköy'de Eşref Türe, Bismil'de Mustafa Kemal Arslan, Eğil'de Mehmet Karakaş, Yenişehir'de Hüseyin Cengiz olduğu açıklandı.

Aday tanıtım toplantısına, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve partililer katıldı.

Kaynak: AA