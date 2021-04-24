AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Ala'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Ala, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı'nın 1915 olaylarına dair yapmış olduğu açıklamayı şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Ala, şunları kaydetti:

"Dar iç siyasi çıkar hesaplarıyla yapılmış olan bu talihsiz açıklama, tarihi, hukuki ve bilimsel her türlü dayanaktan yoksundur ve bizim nezdimizde de hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamaya karşı gerekli önlemleri alacak ve hiç kimsenin karalamasına izin vermeyeceğimiz şanlı tarihimizle ilgili gerçekleri aynı kararlılıkla savunmaya ve seslendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan