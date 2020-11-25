AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Demirkıran, "Asya Siyasi Partiler Uluslararası Konferansı"na katıldı
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AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Demirkıran, "Asya Siyasi Partiler Uluslararası Konferansı"na katıldı

25.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:08
AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Demirkıran,

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine ilişkin "Türkiye, ateşkes sonrası kurulacak mekanizmanın bölgede kalıcı barış ve istikrara yol açacağını umuyor.

AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferine ilişkin "Türkiye, ateşkes sonrası kurulacak mekanizmanın bölgede kalıcı barış ve istikrara yol açacağını umuyor." dedi.

Demirkıran, Asya Siyasi Partiler Uluslararası Konferansı'nın (ICAPP) 34. Daimi Komite Toplantısı'na video konferansla katıldı.

11. ICAPP Genel Kurulu'nun 2021 yılının son çeyreğinde İstanbul'da gerçekleştirilmesine ilişkin Türkiye'nin isteğini aktaran Demirkıran, Türkiye'nin 36. ICAPP Daimi Komitesi Toplantısı'na, 5. ICAPP Medya Forumu'na ve 4. ICAPP-COPPAL-CAPP Üçlü Toplantısı'na da ev sahipliği yapma teklifini yineledi.

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için geliştirilen aşıların mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine, insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmasının önemine işaret eden Demirkıran, aşının uygun fiyatla herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Demirkıran, iş birliği ve dayanışma olmadan dünyanın salgınla mücadelede başarılı olmasının mümkün olmadığını belirtti.

"Türkiye, bölgede kalıcı barış ve istikrara yol açacağını umuyor"

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin özellikle Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 bölgenin son 30 yıldır Ermenistan'ın yasa dışı işgali altında olduğuna değinen Demirkıran, şunları kaydetti:

"O zamandan beri yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlı vatandaş, derinden acı çekti, evlerinden ve topraklarından göç etmeye mecbur bırakıldı. 27 Eylül'de başlayan ve 44 gün süren çatışmalar, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Rusya'nın ara buluculuğuyla varılan ateşkes anlaşması neticesinde Ermenistan, Ağdam'dan ve Kelbecer'den geri çekildi ve Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek. Türkiye, ateşkes sonrası kurulacak mekanizmanın bölgede kalıcı barış ve istikrara yol açacağını umuyor."

22 farklı Asya ülkesinden 30 ICAPP Daimi Komite üyesinin katıldığı toplantıda, Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen 2020 yılı toplantısının 2021 yılı için tekrar planlanmasına yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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