AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Akgündüz getirildi AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Abdurrahim Akgündüz getirildi.

AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Abdurrahim Akgündüz getirildi.

AK Parti Genel Merkezinin değerlendirmeleri sonucu sağlık nedenleriyle görevinden istifa eden Başkan Kasım Evin'in yerine Abdurrahim Akgündüz atandı. Göreve yeni başlayan Akgündüz, davasına her daim gönülden bağlı olan Kasım Evin'e teşekkür ederek, "Şu ana kadar bayrağı layığıyla taşıdı. Bundan sonra bizde hizmet için, hak ve halkımız için bu şerefli bayrağı büyük bir onurla taşıyacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı