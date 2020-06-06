AK Parti Denizli teşkilatından fidan dağıtımı
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AK Parti Denizli teşkilatından fidan dağıtımı

AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Çevre Bize Emanet" etkinliğinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

AK Parti Denizli teşkilatından fidan dağıtımı
06.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:21

AK Parti Denizli İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Çevre Bize Emanet" etkinliğinde vatandaşlara fidan dağıtıldı.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın öncülüğünde Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen "Çevre Bize Emanet" etkinliğinde AK Partili gençler tarafından Pamukkale ve Merkezefendi'de vatandaşlara fidan dağıtıldı.

"Sıfır Atık" ilkesi doğrultusunda bez çantalarda dağıtılan fidanlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, Kovid-19 salgını ile mücadeleye de dikkat çekmek ve destek vermek için dağıtılan fidanların yanına maske de konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Denizli Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Saliha Deveci, yaşanan çevrenin geçmişten kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu belirtti.

Sağlıklı bir yaşamın temiz doğa ile mümkün olacağı gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Deveci, şunları kaydetti:

"İnsan ve insana dair her meselenin temelinde çevre bilincinin yattığı gerçeğinden hareketle gerçekleştirilen bu projeler vasıtasıyla toplumda farkındalık büyük bir hızla artmış ve çevre konusu, önceliklerimizde en üst sıralara yerleşmiştir. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 18 yıllık dönemde Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı olarak, kurulduğumuz günden bu yana devam eden çalışmalarımızı, hiç ara vermeden, havası, suyu, toprağı daha temiz, iklim değişikliğine karşı dirençli ve düşük karbonlu şehirler hedefi doğrultusunda gayretle sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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