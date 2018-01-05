AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Honaz'da

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Honaz ilçesini ziyaret etti.



Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Honaz'da kahvehanedeki vatandaşlar ve esnafla görüşen Tin, üniversite yerleşkesini ziyaret etti.



Asfaltlama yapılan bölgelerde de incelemelerde bulunan Tin, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Mesut Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.



Honaz Belediyesini de ziyaret eden Tin, Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu'ndan ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Honaz'a her geldiklerinde ilçenin çehresinin daha da değiştiğini ve güzelleştiğini gördüklerini dile getiren Tin, şunları söyledi:



"Başkanımız ekibiyle birlikte modern bir kent kuruyor. 2004 yılından bugüne ortaya koyduğu icraatları ve hizmetleri bunun çok açık ve net göstergesidir. Üniversite alanının genişletilmesinden tutun da modern binaların kurulmasına kadar her türlü başarılı vizyon projeleri hayata geçiriyor ve başarılı adımlar atıyor.



Bu, ilçede yaşayan vatandaşlarımızdan aldığı, ilçe halkımızdan gördüğü destek sayesinde oluyor. Bizler birlik olduğumuz sürece Honaz ilçemizi, Denizli'mizi ve ülkemizi hizmetlerle kuşatmaya devam edeceğiz. Kuşkunuz olmasın ki bizi güçlü kılan bir ve beraber oluşumuzdur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın."