AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye'nin, sınırları içinde ya da dışında her nerede olursa olsun, kendisine tehdit oluşturan unsurlara ve saldırılara karşı kalamayacağını kaydetti.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yaşanan iç savaşın sona ermesi için Türkiye'nin yoğun insani ve diplomatik çaba harcadığını, barış çabaları başta olmak üzere, insani yardımlar konusunda tarihi adımlar attığını ve dünyaya insanlık dersi verdiğini belirtti.

Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı neticesinde Azez, Cerablus, El Bab üçgeninde yaklaşık 2 bin kilometrekareden daha fazla bir alanın terör unsurlarından temizlendiğini ve hayatın normale döndüğünü dile getiren Tin, şunları ifade etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 12 Ekim 2017 tarihinde ateşkes gözlem noktaları kurmak için İdlib'e intikal ettiler. Şu ana kadar üç gözlem noktası kuruldu. 'Çatışmasızlık ve gerginliği azaltma bölgeleri' anlaşmasına rağmen Esad rejimi İdlib'e saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye barışçıl faaliyetlerine ara vermeden devam etmekte. Özellikle bu saldırılar karşısında Türkiye, Rusya ve İran'a gerekli uyarılarda bulunuyor ve İdlib'de istikrarın kesin olarak sağlanması için üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Barışı baltalamaya yönelik hamlelere karşı da çatışmasızlığın devamı yönünde gayretini ortaya koyuyor."

Tin, Türkiye'nin milli güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Sınırlarımız içinde ya da dışında her nerede olursa olsun, ülkemize tehdit oluşturan unsurlara ve saldırılara karşı kayıtsız kalamayız. Terörün kökü kurutulana kadar her türlü adımı atmayı kararlılıkla devletimiz sürdürecek. Ülkemizin Fırat Kalkanı Harekatı ile başlattığı terörden arındırma süreci şimdi de güney sınırımızda devam edecek ve Afrin terör yuvası olmaktan kurtarılacak. Ülkemizi tehdit eden bir çukur daha inşallah bu operasyonla kapatılmış olacak."