AK Parti Denizli Milletvekili Tin Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Sudan ile yapılan anlaşmalar ve düzenlenen protokoller neticesinde iki ülke arasında ticaret ve işbirliğinin katlanarak artacağını kaydetti.



Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya düzenlediği temaslar kapsamında Sudan ziyaretindeki heyette yer aldığı belirterek, gezinin başladığı ilk andan dönüş anına kadar geçen sürede Sudan halkının Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği sevgi ve coşkunun görülmeye değer olduğunu vurguladı.



Sudan temaslarının özellikle ekonomik ve ticari bakımdan son derece verimli geçtiğine işaret eden Tin, şunları ifade etti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte heyette yer alan bakanlarımızın her biri alanlarıyla ilgili ülkeler arası görüşmelerin ardından önemli anlaşmalara ve protokollere imza attılar. Özellikle Ekonomi Bakanlığımızın DEİK marifetiyle Sudan'da düzenlediği iş formu neticesinde yapılan 9 ayrı anlaşmanın altına atılan imzalar bu gelişmelere yol gösterici niteliktedir. Yapılan anlaşmalar ve düzenlenen protokoller neticesinde iki ülke arasında ticaret ve işbirliğinin katlanarak artacağını değerlendiriyoruz. Türkiye ile Sudan arasında bugün 500 milyon dolar civarında olan ikili ticaret hacmimiz elbette yeterli değil. Türkiye olarak hedefimiz çok kısa bir süre içerisinde bu rakamı hızlıca 2 milyar dolara taşımak. İki ülke olarak birlikte atacağımız ortak adımlar sayesinde 10 milyar doları yakalayabileceğimiz güçlü bir potansiyele de sahibiz."



Açıklamasında Sudan'a yıllardır uygulanan ambargo ve baskılar yüzünden ülkenin ve halkının gelişiminin engellendiğini dile getiren Tin, "Hayattan tecrit edilen Sudan halkı bugün bu zincirlerini kırarak yeni bir diriliş yaşamaktadır. Türkiye olarak sadece bugün değil dün de Sudan'ın yanındaydık, gelecekte de Sudanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz.



Sayın Cumhurbaşkanımızın da Sudan'da gerçekleştirdiği toplantılarda ifade ettiği gibi bizler sömürgecilerin oyununa gelirsek asıl o zaman kaybederiz. Sırf belli güçler öyle istiyor diye sırtımızı kardeşlerimize dönersek, o zaman uçuruma doğru yuvarlanmış oluruz. Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı daha kolay sömürmek ve zenginliklerimizi daha kolay gasp etmek için bizi birbirimize kırdırıyor. Bu ve benzeri hususlarda daha hassas davranmalıyız ve uyanık olmalıyız." ifadelerine yer verdi.