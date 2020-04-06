AK Parti Denizli Milletvekili Tin AA'nın 100. yılını kutladı AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Tin, mesajında, 6 Nisan 1920'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesinde Anadolu'nun güçlü sesi olarak kurulan AA'nın, tüm dünyaya doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla yayım yapmaya devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar AA'nın uluslararası platformda habercilik alanında eşsiz başarılara imza attığını belirten Tin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı kurulduğu günden bugüne kendini sürekli yenileme parolasıyla yoluna devam eden geniş haber ağı, doğru, hızlı ve tarafsız haber anlayışıyla dünyada haberciliğin kaynağı olmaya devam ediyor. Mazlum coğrafyalarda zorda ve darda olan halkların dünyaya sesini duyurmak için fedakarlık örneği sergileyen çalışanlarını da ayrıca tebrik ediyorum. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında özveriyle ve cesaretle başarılı işlere imza atarak tarihe not düşen AA'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Kaynak: AA