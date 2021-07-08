AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: "Gelecek yenilenebilir enerjide"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini belirtti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini belirtti.

Tin yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nun Ziya Altunyaldız başkanlığında Aydın, Denizli ve Manisa'da faaliyet gösteren jeotermal enerji üretim tesisleri ve jeotermal kaynaklarla üretim yapılan seralarda incelemeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin her bölgesinin jeotermal enerji kaynakları bakımından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Tin, şöyle devam etti:

"Özellikle jeotermal enerjiden elektrik üretim kapasitesinde dünyada hızla büyüyen ülkeler arasında yerini almış durumda. Bu alanda yapılan yatırımlar sayesinde jeotermal elektrik kapasitemiz 10 yılda 100 kat artmış durumda. Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Denizli ilimiz de sıcak su kaynakları bakımından oldukça zengin alanlara sahiptir. Çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyoruz. Gelecek yenilenebilir enerjide. Gerek yatırımların artırılması gerekse kullanımının yaygınlaştırılması için gayret içindeyiz. Komisyon olarak ülkemizin jeotermal potansiyeli üzerine teknik bir çalışma yaptık. Güzel tablolarla karşılaştık. Türkiye'nin ilk jeotermal enerji santralini gördük, inceledik ve yetkililerden bilgi aldık."

Jeotermalin sadece enerji üretiminde değil aynı zamanda seralarda da etkin kullanıldığını aktaran Tin, "Ayrıca seracılığın geliştirilmesi için de çalışmalar yapılıyor. Jeotermal kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ciddi manada önemsiyoruz. Bu anlamda şu anda Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri konumunda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu