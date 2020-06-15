AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen depremin ardından bölgede sürdürülen çalışmaları inceledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen depremin ardından bölgede sürdürülen çalışmaları inceledi.

Milletvekili Tin, incelemelerinin ardından depremden zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla Acıpayam Belediyesi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve AK Parti Acıpayam ilçe Başkanı Fikret Gümüş'ün de katıldığı toplantıda yapılan konutlar ve son gelişmeler ele alındı.

Tin, burada yaptığı konuşmada, Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu, bölgede depremzede vatandaşların yaralarının sarıldığını söyledi.

Vatandaşların her türlü gereksinimlerinin karşılanması için seferber olunduğunu vurgulayan Tin, şöyle konuştu:

"Devlet olarak tüm imkanları seferber ettik. Hak sahipliği problemini çözdük. Acıpayam'daki TOKİ konutlarını depremzede vatandaşlarımıza tahsis ettik. Evini kendisi yapmak isteyenlere verilecek olan yardım ve destek için gerekli ödeneği çıkarttık. Yer seçimini yapan hak sahipleri inşaatlarına başladı. İlk andan beri sahadayız. Afetzede vatandaşlarımızın bu süreçte her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz."

Depremden 6 bin 406 hanenin etkilendiğini anlatan Tin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikli olarak geçici barınma için 268 adet geçici yaşam konteynerini Acıpayam ilçemize getirdik ve bunlardan 260 adedini süratle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu konteynerlerin alt yapı, su ve elektrik bağlantılarını gerçekleştirdik. Ayrıca bu yaşam alanlarında kalan vatandaşlarımızın elektrik ödemelerini her ay devletimiz ödemekte. Bugüne kadar yaklaşık 140 bin liralık bir elektrik ödemesi yapıldı. Ayrıca su ödemelerini de Denizli Büyükşehir Belediyemiz karşılamakta. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 875 kişiye 1 milyon 400 bin liralık nakdi yardım yapılmasını sağladık."

Kaynak: AA