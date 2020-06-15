AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen depremin ardından bölgede sürdürülen çalışmaları inceledi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
15.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:56

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2019'da meydana gelen depremin ardından bölgede sürdürülen çalışmaları inceledi.

Milletvekili Tin, incelemelerinin ardından depremden zarar gören mahallelerin muhtarlarıyla Acıpayam Belediyesi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, AFAD İl Müdürü Ali Etiz ve AK Parti Acıpayam ilçe Başkanı Fikret Gümüş'ün de katıldığı toplantıda yapılan konutlar ve son gelişmeler ele alındı.

Tin, burada yaptığı konuşmada, Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu, bölgede depremzede vatandaşların yaralarının sarıldığını söyledi.

Vatandaşların her türlü gereksinimlerinin karşılanması için seferber olunduğunu vurgulayan Tin, şöyle konuştu:

"Devlet olarak tüm imkanları seferber ettik. Hak sahipliği problemini çözdük. Acıpayam'daki TOKİ konutlarını depremzede vatandaşlarımıza tahsis ettik. Evini kendisi yapmak isteyenlere verilecek olan yardım ve destek için gerekli ödeneği çıkarttık. Yer seçimini yapan hak sahipleri inşaatlarına başladı. İlk andan beri sahadayız. Afetzede vatandaşlarımızın bu süreçte her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz."

Depremden 6 bin 406 hanenin etkilendiğini anlatan Tin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öncelikli olarak geçici barınma için 268 adet geçici yaşam konteynerini Acıpayam ilçemize getirdik ve bunlardan 260 adedini süratle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bu konteynerlerin alt yapı, su ve elektrik bağlantılarını gerçekleştirdik. Ayrıca bu yaşam alanlarında kalan vatandaşlarımızın elektrik ödemelerini her ay devletimiz ödemekte. Bugüne kadar yaklaşık 140 bin liralık bir elektrik ödemesi yapıldı. Ayrıca su ödemelerini de Denizli Büyükşehir Belediyemiz karşılamakta. Yine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 875 kişiye 1 milyon 400 bin liralık nakdi yardım yapılmasını sağladık."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı...
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
UMH birlikleri, darbeci Hafter'in sağ kolu General Tantoush'u yakaladı
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Ajda Pekkan Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:56:12. #1.15#
title