AK Parti Denizli Milletvekili Özkan Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Türk milletine, Türk devletine düşmanlık etmek hain, bölücü terör örgütlerine cesaret verecek açıklamalar yapmak Türkiye düşmanlarıyla aynı safta yer almak elbette kabul edilemez. Eğer bu ifadeleri kullanırsanız, Türk ismiyle yapamazsınız, kullandırtmayız, kullanamayacaksınız." dedi.

Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) adında yer alan "Türk" ifadesiyle hiçbir şekilde bağdaşmayan tavırlar içerisinde olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'nı adeta aşağılayarak tahkir ettiğini, "Savaş bir halk sağlığı sorunudur"sözleriyle istiklal ve istikbal mücadelesi hakkında hezeyanda bulunduğunu bildirdi.

TTB'nin bugüne kadar şehit edilen askerler ve vatandaşları savunacak ve teröristlere karşı duracak en ufak bir açıklama yapmadığını belirten Özkan, bir doktorun "ambulansta hasta var" denilerek çağırıldığını ve şehit edildiğini söyledi.

Öğretmenler, imamlar, askerler ve polisler şehit edilirken ses çıkarılmadığını ancak TSK'nın, hendekleri teröristlerin başına yıkmaya başlayınca barış naraları atılmaya başlandığına değinen Özkan, "Reyhanlı ve Hatay'a atılan roketlerle vatandaşlar hayatını kaybederken sesleri çıkmayan terör sevicileri, açıkça demek istiyorlarki 'teröristlere dokunmayın." ifadesini kullandı.

Türk milletinin her zaman barıştan yana olduğunun vurgulayan Özkan, şöyle devam etti:

"Adının başına Türk ibaresini koymuş bu STK'lar bilmelidirlerki varlığımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza ve toprağımıza kast edecek kim olursa olsun onlara dünyayı dar ederiz. Türk ifadesi her Türk vatandaşının gururla ve onurla taşıdığı, aidiyet içeren, aziz milletimizin ta kendisidir. Bu ismi taşımak, bu milletin bir ferdi olarak, birlikte yaşama iradesini taşımak, ecdadımızın emaneti olan vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve devletimize sahip çıkmakla olur. Bunu yapmayıp hem de Türk milletine, Türk devletine düşmanlık etmek hain, bölücü terör örgütlerine cesaret verecek açıklamalar yapmak Türkiye düşmanlarıyla aynı safta yer almak elbette kabul edilemez. Eğer bu ifadeleri kullanırsanız, Türk ismiyle yapamazsınız, kullandırtmayız, kullanamayacaksınız. Bu ifadeleri kullanırsanız, milletin yargısına hesap vermek zorundasınız ve hesap vereceksiniz. Bu isme ihanet edenlere açıkça sesleniyorum, sizler ihanet ettiğiniz ismi taşımayı asla hak etmiyorsunuz."

Özkan, Türk doktorlarının Mehmetçik'in yanında olduğunu belirterek; avukatlar, doktorlar, mühendislerin kendilerini demokratik olarak temsil edecek bir yapıya tez zamanda kavuşacağına inandığını söyledi. Özkan, yeni bir meslek odası yapılanmasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.