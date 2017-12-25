AK Parti Denizli Milletvekili Özkan Açıklaması

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, tutuklu ve hükümlülerin duruşmalarda tek tip kıyafet giymesinin, pek çok gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi sanıkların suçu ve suçluyu övmesine engel olacak bir düzenleme olduğunu kaydetti.



MKYK Üyesi olan Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname gereği, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanların duruşmalara tek tip kıyafetle getirilmesinin mağdurların ve mazlumların bir talebi olduğunu belirtti.



Bu uygulamanın Türkiye'ye has bir uygulama olmayıp, dünyanın birçok yerinde uygulandığına işaret eden Özkan, şunları ifade etti:



"Gelişmiş demokratik hukuk devletleri, her şeyden önce anayasal hukuk düzenine herkesin uyduğu, uymayanlara da hukuk kuralları çerçevesinde yasaların öngördüğü cezanın verildiği ülkelerdir. Demokratik hukuk devletinde, insan hak ve özgürlükleri gerekçe gösterilerek anayasal düzenin suç saydığı bir eylem icra edilemez. Tek tip kıyafet, pek çok gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi sanıkların suçu ve suçluyu övmesine engel olacak bir düzenlemedir. Dünyanın bütün devletleri, toplum hayatını tehlikeye atacak infial ve intikam duygularını bastıracak ağırlıkta tedbir ve cezalar uygular. 15 Temmuz ihanetinin mağdurlarını düşündüğümüzde bu karar çok da ağır olmasa gerek."



15 Temmuz sanıklarının, zaman zaman suçtan zarar gören tarafa mesaj veren, alaya alan ve meydan okuyan kıyafet tercihlerinin olduğuna dikkat çeken Özkan, "Muğla duruşmasındaki FETÖ'cü alçağın, afiş gibi tişört giymesi bir deneme. Bu denemeye aynı ağırlıkta bir karşılık verilmezse bunu yaygınlaştırma, 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarını galeyana getirecek başka provokatif eylemlere yönelme ihtimalleri var. Bu, devlet otoritesinin gereği, aziz milletimizin talebidir." dedi.