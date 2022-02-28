AK Parti Denizli İl Başkanlığı üyeleri, 28 Şubat'ı kınadı

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli İl Başkanlığı üyeleri, 28 Şubat sürecini, 25. yılında basın açıklamasıyla protesto etti.

Aralarında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar'ın da olduğu parti üyeleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaptığı açıklamada, "postmodern darbe" olarak adlandırılan sürecin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

Süreçte özgürlüklere ve demokrasiye darbe vurulduğunu kaydeden Güngör, şöyle dedi:

"Bin yıl sürecek dedikleri 28 Şubat postmodern darbesiyle insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış ve milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve geç kızlarımız ne acıdır ki bu süreci en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmış ve baş örtüleri açılmaya zorlanmıştır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek. Biz, 28 Şubat'ı bin yıl geçse de asla unutmayacağız. Demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkacağız."