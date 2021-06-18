AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, basın mensuplarıyla buluştu
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, basın mensuplarıyla buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, basın mensuplarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, vatandaşların ayağına giderek onların dertleriyle dertlenme noktasında sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, vatandaşların ayağına giderek onların dertleriyle dertlenme noktasında sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kentte görev yapan gazetecilerle parti binasında bir araya gelen Güngör, AK Parti'nin bugüne kadar sayısız güzel işlere imza attığını söyledi.

Partinin her kademesine görev aldığını, kendisine il başkanlığı görevine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini ifade eden Güngör, gece gündüz Denizli için çalışmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiğini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımızda siz basın mensuplarıyla bir araya gelememiştik. İnşallah salgını yenip daha çok bir araya geleceğiz. İnsanımıza gönülden dokunmanın gayreti içerisindeyiz. Denizli'de yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm yatırımların takipçisi olacağız. Tüm yatırımların daha güzelini memleketimize getirmenin çabası içerisinde olacağız. İnsanların dertlerini dinlemeye çaba sarf ediyoruz. Sahadaki çalışmalarımızı daha da artırma hedefindeyiz. Sahayı tercih eden bir yapım var. Parti binasında herkese kapımız açık. Vatandaşımızın ayağına giderek onların dertleriyle dertlenme noktasında sahada olmaya devam edeceğiz."

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, basın mensuplarıyla buluştu
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, basın mensuplarıyla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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