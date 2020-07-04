AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'den sosyal medya açıklaması Açıklaması AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, yasalarda suç sayılan her fiilin sosyal medyada işlendiğinde yaptırımsız kalmaması gerektiğini belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, yasalarda suç sayılan her fiilin sosyal medyada işlendiğinde yaptırımsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Filiz yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya aktörlerinin denetlenemeyen politikaları nedeniyle ortaya çıkan sorunların artık dünyanın ortak sorunu haline dönüştüğüne dikkati çekti.

"Sosyal medya yasağı gelecek, sosyal medya kapanacak" şeklinde algı operasyonu yürütüldüğüne değinen Filiz, şunları ifade etti:

"Buna yasaklar olarak değil düzenlemeler ve müeyyideler olarak bakmak gerekir. Kasti yapılan bu algı operasyonlarına taviz verilmemeli. Kişisel bilgilerin çalınması, paylaşılan yalan haberler, gerçekliği olmayan verilerle organize karalama faaliyetleri, ırkçılık ve nefretin körüklenmesi, gençleri ölüme sürükleyen siber zorbalıklar ya da yaşlıları hedef alan dolandırıcılıklar, terör, iftira, küfür, kadın ve çocuk istismarı, suç ve suçluyu övme, şiddeti özendirme, kamu düzenini bozma ve nefret suçları sosyal medyada işlendiğinde yaptırımsız kalmamalı. Yasalarda suç sayılan her fiil sosyal medya paylaşımları için de geçerli olmalı."

Avrupa ülkelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası, küfür, hakaret ve kişilik haklarına saldırıya verilen cezalara ve yaptırımlara "Helal olsun. Avrupa vatandaşını koruyor" diyenlerin Türkiye'de benzeri yapılmak istendiğinde "sansür var" diye ahkam kestiklerini anlatan Filiz, "'Sosyal medyama dokunma' diyenler, daha bugün Sakarya Hendek'te bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada alnının teriyle ekmeğini kazanırken vefat edenlere istinaden sosyal medyada paylaşılanlara ne diyecekler. İnsanlıktan nasibini almayan bu yaratıklar için sosyal medyada düzenleme şart." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA