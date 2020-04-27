AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'den Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınadığını vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın İslam dininin ve Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini dile getirdiğini aktaran Filiz, şunları kaydetti:

"İslam'ın çağları aydınlatan evrensel mesajları sizi neden rahatsız ediyor. Bu hükümler Diyanet İşleri Başkanı'nın şahsi fikirleri değil Kur'an-ı Kerim'in emirlerdir. Bazı değerler ve hakikatler çağlar üstüdür. Dinimiz İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lütiliği, eşcinselliği lanetliyor. Bunun hikmeti, hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir. Diyanet İşleri Başkanımız ve her din adamı bu konuda toplumu uyarmakla mükelleftir, bu tüm dünyada böyledir. Ankara Barosu, İzmir Barosu, İnsan Hakları Derneği ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'in rahatsız olduğu o hutbe yüce dinimiz İslam'ın emir ve yasaklarını, kutsal aile hayatı ve ahlak ilkelerini esas almaktadır. Erbaş da bu konularda toplumu aydınlatmakla mükelleftir."

Söz konusu baro yöneticileri hakkında soruşturma başlattığını belirten Filiz, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yaptığı açıklamayı sonuna kadar desteklerini bildirdi.

Kaynak: AA